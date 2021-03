Voucher Iostudio, a Lanciano beneficiarie quasi 400 famiglie

Sono circa 380 le famiglie di Lanciano che potranno riscuotere i contributi economici dei voucher Iostudio, le borse di studio erogate dal ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. I beneficiari, così come fa sapere l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Lanciano. Sono gli stessi soggetti che hanno presentato domanda e hanno avuto accesso ai rimborsi per i libri di testo. I contributi si riferiscono agli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020.

Le famiglie degli studenti beneficiari possono incassare il contributo economico fino al 31 marzo 2021, recandosi negli uffici postali del territorio nazionale, semplicemente comunicando all’operatore di sportello di dover incassare una borsa di studio erogata dal Miur attraverso un “bonifico domiciliato” ed esibendo i codici fiscali e i documenti di identità in corso di validità.

“Come assessorato ci stiamo adoperando affinché a nessuno sfugga questa opportunità. - dice l’assessore Giacinto Verna - A questo scopo gli uffici stanno contattando telefonicamente, una ad una, le famiglie. E’ un ulteriore contributo economico che può dare sostegno a tante famiglie messe a dura prova dall’emergenza sanitaria”.

Per il Comune di Lanciano si tratta di circa 230 famiglie per l’anno scolastico 2018-19 e di circa 150 per quello 2019-20.