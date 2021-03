A Lanciano salgono a 45 i decessi legati al Covid, "È un numero che fa male"

Si aggrava il bilancio delle persone decedute a Lanciano a causa del virus. L'ultimo caso è quello di una donna di 66 anni che porta a 45 i decessi nella seconda fase della pandemia avvenuti in città. Lanciano è ancora in zona rossa e nel numero dei contagi non si registrano cali significativi: dopo una lieve discesa, gli attualmente positivi sono tornati a salire attestandosi a 332.

"Una nostra concittadina che era risultata positiva nella seconda metà di febbraio è deceduta – dice il sindaco Mario Pupillo – Alla sua famiglia, ai suoi amici, giungano le nostre più sentite condoglianze in questo momento di grande dolore. Il triste bilancio delle persone che non ci sono più a causa di questa seconda ondata sale a 45. Quarantacinque persone, con una storia, con delle famiglie, con degli amici, con delle speranze. È un numero che fa male, tanto male".

"Venerdì abbiamo confermato la misura del divieto di stazionamento e assembramento nelle strade e nelle piazze, così come la chiusura della aree verdi, chiedendo maggiori controlli alle forze dell'ordine e maggiore collaborazione da parte di tutti i cittadini. Oggi come sindaco e massima autorità sanitaria di Lanciano, in accordo con l'assessore alla Pubblica istruzione, Giacinto Verna, ho firmato la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza dei nidi sia pubblici che privati e delle scuole dell'infanzia fino a domenica 14 marzo. È una decisione coerente con i dati e i numeri della relazione che la Asl ci ha fatto pervenire venerdì pomeriggio, con il dato dell'incidenza ogni 100.000 abitanti alla quota allarmante di 416. Intanto, la Asl ha finalmente accolto anche formalmente la nostra proposta di destinare il Palamasciangelo a centro vaccinale di Lanciano e comprensorio".

SCUOLA DELL'INFANZIA CHIUSA A CASALBORDINO - Il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci sta per firmare l'ordinanza di chiusura della scuola dell'infanzia "G. D'Annunzio" di località Miracoli dopo la comunicazione da parte della Asl di un caso di positività.

La scuola resterà chiusa a partire da lunedì 8 marzo fino a venerdì 12 marzo. "Tale provvedimento si reputa necessario per procedere alla sanificazione degli ambienti e adempiere a tutte le disposizioni come da protocollo sanitario", dice Marinucci.