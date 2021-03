Sanremo, Silvio Luciani stylist personale di Gio Evan

Nonostante le rigide misure anti Covid, che prevedono un numero limitatissimo di presenze a Sanremo, l’hair styilist lancianese Silvio Luciani anche quest’anno è nella città deifFiori per la 71esima edizione della kermesse. Quest’anno, infatti, è consentita la presenza di un solo stylist per artista, e Silvio Luciani cura in esclusiva l’immagine (capelli, barba e make-up) di Gio Evan, personaggio rivelazione del Festival, tra i più eclettici e originali del parterre di artisti.

Non è il primo anno per Silvio Luciani a Sanremo ma per la prima volta si trova ad essere lo stylist personale di un artista in quello che è a tutti gli effetti un balzo avanti per la sua carriera. Il ‘debutto’ a Sanremo di Gio Evan c’è stato ieri, mercoledì 3 marzo, con il brano “Arnica”, che ha composto nel testo e nella musica. Evan arriva al festival nella categoria ‘big’ a coronamento di un percorso estremamente originale e variegato, in cui ha esplorato numerosi linguaggi, tra cui la poesia e la scrittura.

“Sono estremamente felice, e lo sono più del solito – è il commento del parrucchiere frentano – intanto perché con la situazione che stiamo vivendo essere a Sanremo è, per me, motivo di particolare orgoglio e soddisfazione. E poi perché – aggiunge – essere lo stylist di un personaggio eclettico come Gio Evan è davvero stimolante; siamo entrati subito in sintonia sia umanamente che professionalmente, e poi la sua folta e riccioluta capigliatura è per me fonte di ispirazione”.

Per Silvio Luciani, dunque, una nuova avventura ed esperienza esaltante, d’altra parte però, non è nuovo ad esperienze televisive e di spettacolo, l’ultima in ordine di tempo quella con Sergio Valente nel backstage del Concerto di Natale in Vaticano e all’incontro con Papa Francesco, tra l’altro unici eventi realizzati in questo periodi di Covid senza pubblico.