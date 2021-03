Vaccini Covid, "nessuna corsia preferenziale per gli avvocati di Lanciano"

“Nessuna corsia preferenziale accordata dalla Asl agli avvocati iscritti all'Ordine Forense di Lanciano per la vaccinazione anti Covid19”.

A dirlo è direttamente la Direzione aziendale che comunica che la somministrazione delle dosi avviene esclusivamente secondo i protocolli ministeriali e le categorie autorizzate dalla Regione attraverso la piattaforma telematica sulla quale sono state raccolte le manifestazioni di interesse.

Pertanto non esistono categorie e ordini professionali che possano usufruire di scorciatoie perché la Direzione Asl non le ha accordate ad alcuno, per rispetto scrupoloso delle regole e del diritto alla salute di tutti.

Il direttore generale Thomas Schael ha al contrario sollecitato le équipes diffuse sul territorio e negli ospedali a intensificare le vaccinazioni over 80 nei 9 Comuni in zona rossa, e contestualmente di dare priorità al mondo della scuola con i vaccini Astra Zeneca.