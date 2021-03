Centro Sicurezza, da oltre 30 anni, il meglio per sicurezza e telefonia

Professionalità, competenza e attenzione alle nuove tecnologie sono gli ingredienti che dal 1988 contraddistinguono il lavoro di Centro Sicurezza, leader a Lanciano su telefonia, sistema di sicurezza e automazioni.

“Abbiamo iniziato il nostro lavoro occupandoci di sicurezza, - dice il titolare Marcello Di Menno Di Bucchianico - e dagli ’90, con l’avvento della telefonia mobile, abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta e, ancora oggi, possiamo vantare collaborazioni con grandi marchi e offerte sempre vantaggiose”.

Ma ciò che più caratterizza l’attività è il campo della sicurezza personale, residenziale e commerciale, con sistemi all’avanguardia dei più importanti marchi a livello mondiale. “Negli ultimi anni ci siamo specializzati anche nel settore della domotica, complementare a quello della sicurezza. - afferma il titolare - Il futuro va verso la home automation. Dalle tapparelle, alle luci, agli elettrodomestici, tutto rigorosamente collegato alla sicurezza della casa e della persona”.

E sono tanti e diversificati i servizi che offre ai propri clienti Centro Sicurezza, tra tutti però spicca la possibilità della ditta di verificare e gestire il regolare funzionamento degli apparati da remoto in modo tale da poter controllare tutti i sistemi di automazione e sicurezza, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente che così, grazie a questo speciale sistema di telegestione, è tutelato anche per l’utilizzo quotidiano dei sistemi acquistati.

Da Centro Sicurezza, è possibile trovare la cortesia del titolare Marcello con la sua ultratrentennale esperienza, la professionalità di Giovanni, tra i primi 10 installatori del marchio Dahua in Italia e la preparazione e la gentilezza di Pamela e Annacarla, a servizio del cliente per tutto il settore della telefonia.

Dal quartiere Borgo, prima in via dell’Asilo e poi in corso Roma, dallo scorso 8 dicembre, potete trovare Centro Sicurezza nella nuova sede in corso Trento e Trieste 19 e sulla pagina Facebook in cui vengono puntualmente pubblicati tutti i migliori servizi e le migliori offerte dedicati ai clienti.