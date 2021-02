Gianluca Presutti è il nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Lanciano

Nuovo Comandante per la Stazione Carabinieri di Lanciano. Si tratta del luogotenente Gianluca Presutti, fino a quindici giorni fa Comandante della Stazione di Guardiagrele che ha retto per oltre 10 anni.

Il neo Comandante si è arruolato nell’Arma nel 1990 e dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali, ha prestato servizio a Napoli, dapprima presso la Stazione del Vomero e successivamente alla Sezione Omicidi del Nucleo Investigativo conseguendo brillanti risultati operativi, fino ad riapprodare in Abruzzo, appunto a Guardiagrele, nel 2007. Inoltre, nel 2017 ha anche partecipato alla missione di pace Italfor in Kosovo quale Comandante di plotone.

Il Luogotenente Presutti, che si è insediato lo scorso lunedì 22 febbraio, raccoglie l’eredità del neo promosso Sottotenente Alfredo Berghella, già comandante della Stazione ed in attesa di assumere un nuovo incarico, con il mandato di dare continuità alle naturali peculiarità del ruolo quale missione specifica di ascoltare, rassicurare e stimolare la fiducia e la collaborazione della popolazione, dando ulteriore impulso all’intensificazione dei servizi di prossimità al cittadino che hanno lo scopo di raggiungerlo direttamente, onde rafforzare quella singolare ed intensa relazione con la comunità, essenziale per il controllo del territorio e fonte di “rassicurazione sociale” per la collettività.