Lanciano, sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado

Sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ordine e grado fino al 7 marzo. A comunicarlo sono il sindaco Mario Pupillo e l'assessore alla Pubblica Istruzione, Giacinto Verna, in una videoconferenza stampa convocata poco fa in via del tutto urgente.

L'amministrazione ha stabilito anche la chiusura di Corso Trento e Trieste e via Monte Maiella e viale Salvo d'Acquisto, teatro nei giorni scorsi di numerosi assembramenti. Chiusure anche per parchi e aree verdi. "Decisione dolorosa - dichiara il primo cittadino - che mi sento di prendere come medico e sindaco".

Ai 341 positivi totali, si aggiungono i 33 nuovi casi di oggi, "l’1% - sottolinea Pupillo - dato mai raggiunto prima. A chi va in giro senza mascherina dico: signori, stanno morendo le persone, non stiamo giocando, non è un film, non è una fiction".

"In questi giorni di chiusura - afferma l'assessore Verna - provvederemo alla sanificazione di tutti i plessi scolastici".