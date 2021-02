Sospese attività didattiche in presenza alla scuola dell’Infanzia Don Milani

Sospensione delle attività didattiche in presenza anche per la scuola dell’Infanzia di Olmo di Riccio.

La decisione è stata assunta dal sindaco Mario Pupillo, di concerto con l'assessore alla Pubblica Istruzione, Giacinto Verna e il dirigente dell'Istituto Don Milani di cui fa parte il plesso scolastico, Mario Gaeta.

Alla luce delle recenti comunicazioni della Asl che attestano la positività al tampone molecolare di 2 bambini delle sezioni 1^ e 3^ della scuola dell'infanzia di Olmo di Riccio, in via prudenziale e in considerazione del divieto di utilizzare dispositivi di protezione per i bambini al di sotto dei 6 anni di età, sono sospese le attività didattiche in presenza delle sezioni della scuola fino a venerdì 26 febbraio.

Sarà predisposta inoltre una sanificazione straordinaria del plesso.