facciamolucesulteatro, l’iniziativa per non spegnere i riflettori sul mondo dello spettacolo

Si è illuminato di nuovo ieri, lunedì 22 febbraio, dalle 19.30 alle 21.30, il teatro comunale Fedele Fenaroli di Lanciano, in adesione all’iniziativa #facciamolucesulteatro promossa dall’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo.

Ad un anno di distanza dal primo provvedimento governativo che, come prima misura di contrasto al Covid ha deciso di chiudere i teatri, gli operatori del settore tornano a farsi sentire perché sì, i palcoscenici sono vuoti, ma è importanti non far spegnere i riflettori sul mondo della cultura e dello spettacolo.

“Proteggere e liberare le città dai danni provocati da un’epidemia, intimava Sofocle nel suo immortale Edipo, si legge sulla pagina Facebook del teatro Fenaroli - significa innanzitutto conoscere se stessi, prima che un’intera comunità si ammali di tristezza non riuscendo più a immaginare un futuro”.