Screening di massa, 7484 tamponi effettuati nel weekend

Sono 7484 i tamponi effettuati a Lanciano nell’ultimo weekend di screening gratuito per Covi19, di cui 61 positivi. “Si tratta di un numero record di tamponi eseguiti che racconta come la città abbia aderito in massa allo screening di questo fine settimana, con tante famiglie, bambini e giovani presenti pazientemente in fila per il proprio tampone”, dice il sindaco Mario Pupillo.

In particolare, hanno preso parte a questo screening un numero considerevole di bambini e bambine dell'età della scuola dell'obbligo in presenza: 395 sabato e 455 domenica, per un totale di 850 bimbi e bimbe (11,3% del totale), di cui 3 sono risultati positivi.

“Questo risultato di enorme partecipazione (nei precedenti screening ci eravamo fermati a 5mila) che ha superato di gran lunga l'obiettivo prefissato di 6mila per questo fine settimana, - precisa Pupillo - porta ad oltre 17500 i test eseguiti nei tre fine settimana. Un risultato di straordinaria importanza, soprattutto alla luce della recrudescenza dei contagi in città e in provincia, che è stato possibile unicamente grazie alla partecipazione della cittadinanza, della comunità scolastica frentana, dalla primaria alle medie per finire alle superiori e grazie - conclude il sindaco - infinitamente grazie ai volontari che anche questa volta hanno prestato servizio gratuitamente per tutti noi”.