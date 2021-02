Casi in aumento, Pupillo: "Per ora le scuole restano aperte ma monitoriamo la situazione"

Sono 214 gli attualmente positivi (dati aggiornati al 18/02) al Coronavirus nel Comune di Lanciano. L'analisi della situazione del contagio in città è stata al centro dell'incontro in videoconferenza tra il sindaco Mario Pupillo, l'assessore Giacinto Verna e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi frentani, per approfondire il tema della diffusione del contagio.

L'analisi per fasce di età rileva che ci sono 20 cittadini positivi dai 0 ai 20 anni di cui 6 dell'età della scuola dell'obbligo (133 in quarantena), 40 dai 21 ai 40 anni (19 in quarantena), 57 dai 41 ai 60 anni (31 in quarantena), 44 dai 61 agli 80 anni (28 in quarantena), 51 dagli 81 ai 100 anni (21 in quarantena), 2 da 101 a 103 anni.

"Abbiamo confermato - spiega Pupillo - che le scuole in didattica in presenza resteranno regolarmente aperte e che continueremo a monitorare quotidianamente la situazione. I numeri dei contagi in forte risalita comprensibilmente destano grande preoccupazione nelle famiglie, nei lavoratori della scuola e in noi amministratori. Tuttavia al momento non giustificano in via prudenziale un atto importante come la chiusura delle scuole".

È la Asl Lanciano Vasto Chieti a garantire l'applicazione del protocollo per i casi positivi a scuola, comunicando sia alle scuole che al Comune l'eventuale decisione di mettere in quarantena la classe in caso di positività di uno degli studenti.

"Nel caso dell'infanzia di Marcianese, dove una sezione ha fatto registrarediversi casi negli ultimi giorni, verrà effettuata una sanificazione straordinaria del plesso" annuncia il primo cittadino.

La situzione verrà monitorata "giorno per giorno, in costante contatto con i dirigenti che condivideranno le informazioni utili per prendere insieme le decisioni più sagge e avvedute per la tutela sia del diritto allo studio che del diritto alla salute, anche in relazione ai tempi più lunghi con cui la Asl comunica al Comune i dati ufficiali delle positività".

Terzo weekend di screening. "Alla luce di questa situazione e delle legittime preoccupazioni di tutti, è a maggior ragione importantissimo partecipare, dai 6 anni in su, allo screening di massa che faremo sabato 20 e domenica 21 febbraio. Questo screening tramite tampone rapido sarà un test importante, con particolare attenzione alla comunità scolastica: è necessario fare tanti tamponi per individuare gli asintomatici, che sono tanti tra i più giovani ma anche tra gli adulti per fermare le catene del contagio. I risultati del test saranno utili per valutare la situazione epidemiologica di Lanciano, che nelle ultime ore sta facendo registrare un rapido aumento dei casi".