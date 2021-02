Libera Scelta: "Siamo pronti a sederci col centrodestra, con il nostro candidato"

“Il nostro programma vuole essere una sintesi tra le richieste che vengono dal basso e le proposte, concrete, realistiche, studiate con persone esperte e competenti”. Parte da qui la proposta politica dell’associazione Libera Scelta per un Obiettivo Comune, in vista delle prossime comunali a Lanciano.

“Ben venga l’apertura dei partiti del centrodestra alle liste civiche, l’importante è creare una coalizione coesa, capace di far tornare al governo della città il centrodestra. - dichiara Luciana Di Castelnuovo, presidente dell’associazione - In quest’area ci riconosciamo anche con le storie personali di alcuni di noi. C’è chi, in questi giorni, parla di primarie. Queste potrebbero essere un percorso fattibile per superare l’imbarazzo della scelta del candidato sindaco, una scelta di democrazia, ma il risultato va poi rispettato con la partecipazione di tutti nelle proprie liste di appartenenza. Bisogna avere il coraggio di fare passi indietro e l’onestà di rispettare la coalizione tutta. - spiega ancora la Di Castelnuovo - La nostra speranza comunque è riuscire a trovare la persona giusta, che abbia il gradimento e metta tutti d’accordo al più presto possibile. Noi abbiamo le idee chiare. Siamo convinti che il candidato sindaco debba essere una persona che interpreti il rinnovamento che la città chiede e che sia espressione del territorio. La scelta va fatta a livello locale, siamo pronti a sederci al tavolo del centro destra con un nostro candidato, nuovo, competente, affidabile e lancianese”.