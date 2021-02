1000 alberi per Lanciano, sabato le prime piantumazioni

Prenderà il via operativamente sabato 20 febbraio il patto di collaborazione “1000 Alberi per Lanciano” sottoscritto tra un gruppo informale di cittadine e cittadini, diverse associazioni e movimenti locali (Comitato Piedibus, Movimento LaVeNuM- Lanciano Verso la Nuova Mobilità, CAI Lanciano, WWF area Frentana, Legambiente Lanciano, CDCA Abruzzo) e l’Amministrazione comunale, per una vasta opera di piantumazione diffusa all’interno dell’area urbana.

I primi alberi verranno messi a dimora lungo i Viali delle Rose e poi nei mesi successivi ci si sposterà in altri spazi pubblici comunali.

“Con questa operazione impegnativa, diffusa e prolungata nel tempo, - afferma Franco Mastrangelo, per il gruppo “1000 alberi per Lanciano” - vogliamo ribadire che la vegetazione non dev’essere un semplice elemento dell’arredo urbano ma il nucleo centrale dell’attività amministrativa attorno alla quale costruire una diversa idea condivisa di città più bella, vivibile, solidale, partecipata e meno litigiosa”.

Le attuali condizioni non permettono in questo primo appuntamento una nutrita presenza di persone sul posto, soprattutto quella dei più piccoli, “ma in ogni caso ci sembra giusto iniziare - spiega Mastrangelo - proprio adesso per dare un forte segnale di ottimismo e fiducia nel futuro che l’atto di piantare un albero rappresenta in pieno”.

Sarà comunque possibile assistere all’inaugurazione del progetto attraverso la diretta facebook che sarà possibile seguire collegandosi alla pagina https://www.facebook.com/1000alberiperlanciano .