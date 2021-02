Auricon, il piacere di tornare a sentir-si bene

“Lavoriamo per offrire soluzioni efficaci a chi soffre di problemi d’udito: con prodotti specifici e una consulenza personalizzata, permettiamo ai nostri clienti di tornare a godere a pieno di tutte le esperienze quotidiane, riconquistando una migliore qualità della vita”. È questa la mission di Auricon, azienda leader nel settore degli apparecchi acustici sul mercato abruzzese dal 1996.

L’attenzione alla persona è il principio che ispira e guida tutti coloro che lavorano in Auricon: attraverso un percorso dedicato al singolo cliente e al suo problema uditivo l’azienda si impegna a restituire a tutti il piacere di sentire.

“Il nostro team di professionisti è alla continua ricerca di soluzioni innovative per soddisfare in modo efficiente le diverse esigenze dei pazienti ipoacusici: - afferma Marco Bernabeo, titolare insieme al fratello Mario, di Auricon - ogni giorno siamo ispirati a dare il meglio di noi stessi per aiutare le persone a recuperare una capacità uditiva che superi le loro aspettative. Ricerca e innovazione, qualità e passione sono le solide basi su cui si fonda la nostra azienda: le nostre competenze e l’impiego di tecnologie all’avanguardia ci permettono di offrire prodotti e servizi per l’udito altamente personalizzati e di qualità elevata”.

E tra i prodotti di ultima generazione, ci sono dei piccolissimi apparecchi che vanno inseriti direttamente nel condotto uditivo, non sono visibili dall’esterno e il loro involucro viene adattato al condotto uditivo per assicurare la maggior efficienza e il miglior comfort di utilizzo.

Tra i servizi, oltre al controllo gratuito dell’udito e ad una prima prova gratuita, spicca l’Auricon Service Plus. “Si tratta un protocollo applicativo che guida i nostri clienti verso una scelta acustica su misura, - spiega Bernabeo - basata non solo sulle caratteristiche tecniche degli apparecchi ma anche e soprattutto sulla ricchezza del servizio offerto. Con Auricon Service Plus è possibile beneficiare di un pacchetto completo di servizi post vendita, ma sarà lo stesso cliente a decidere quali attivare”. Garanzia aggiuntiva sull’apparecchio, sugli accessori di connettività, protezione da furto e smarrimento, valore garantito, kit prodotti per la pulizia dell’apparecchio e pile a corredo. Il costo del pacchetto varia in base al numero di opzioni scelte e ai diversi periodi di durata della garanzia, da 6 a 48 mesi. Inoltre, Auricon Service Plus offre in modalità trimestrale o semestrale appuntamenti di controllo programmato dell’udito per massimizzare comfort e soddisfazione di ascolto e appuntamenti per la regolazione, revisione e pulizia dell’apparecchio con consigli preziosi su manutenzione e utilizzo.

Auricon Service Plus permette quindi di trovare la soluzione ottimale in 3 passaggi fondamentali. Indagine conoscitiva: i tecnici audioprotesisti individuano insieme al cliente le situazioni di ascolto in cui si viene quotidianamente a trovare. Screening e analisi, i tecnici audioprotesisti eseguono una batteria di test veloci e non invasivi per poi comparare i risultati ottenuti con le percezioni iniziali del cliente.

“I nostri tecnici audioprotesisti individuano e consigliano l’apparecchio più adatto alle necessità del cliente, che può provarlo gratuitamente per 30 giorni senza nessun impegno di acquisto. I nostri tecnici audioprotesisti - conclude Marco Bernabeo - restano a disposizione per incontri periodici di verifica per monitorare il funzionamento dell’apparecchio e adattarlo acusticamente per ottimizzarne il risultato. Preoccupati di sentire meglio, a tutto il resto pensiamo noi!”.

Auricon è a Lanciano, in via Luigi De Crecchio, 69 a Vasto, in piazza Giuseppe Verdi, 7.