Di nuovo in zona rossa, la ztl resta sospesa fino al 1° marzo

Dietrofront sulla Ztl e ancora una proroga della sospensione a causa del ritorno della provincia di Chieti, e quindi di Lanciano, di nuovo in zona rossa.

A comunicarlo è l’assessore alla Mobilità, Patrizia Bomba che, a seguito dell'ultima ordinanza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che ha disposto la zona rossa secondo i criteri del dpcm 14 gennaio per l'intero territorio delle province di Chieti e Pescara, ha deciso di aprire i varchi delle Ztl di Borgo e Lancianovecchia, fino alle ore 7 di lunedì 1 marzo, per facilitare l'attività di asporto e consegna a domicilio dei servizi di ristorazione presenti nel centro storico, nel rispetto della normativa in vigore in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da covid19.