Neve a Lanciano, viabilità sotto controllo

Così come ampiamente previsto, è arrivata la neve su Lanciano. La situazione viabilità è al momento sotto controllo.

"Le strade in ingresso e uscita dalla città sono libere e percorribili con gomme termiche, lo stesso vale per le strade principali del centro città e immediatamente prossime alle scuole, regolarmente aperte. - riferisce l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna - Per il momento stiamo intervenendo con i nostri uomini e i nostri mezzi, poiché ci sono al momento circa 2cm al suolo: non si richiede al momento l'impiego di mezzi delle ditte private che fanno parte del Piano neve. In mattinata - dice ancora Verna - ci aggiorneremo e faremo il punto della situazione con gli uffici, aggiungo che per quanto riguarda le scuole, sentiti i dirigenti, non ci sono stati problemi rilevanti o criticità. Raccomando a tutti la massima prudenza".