Allerta meteo, il Comune predispone il Piano neve

10 mezzi comunali e diversi quintali di sale, circa 600, già stoccati nell'autoparco comunale sono pronti per essere utilizzati qualora ce ne fosse bisogno. In considerazione dell’avviso della Protezione civile di condizioni meteo avverse e neve sul nostro territorio, il Comune di Lanciano mette a punto il piano neve.

I mezzi comunali saranno supportati da quelli delle ditte private, a seconda degli accumuli al suolo di neve e delle necessità. Si tratta di pale gommate, bobcat con lama, motopossibili, camion e trattori con lama, terna gommati e mezzi spargisale che saranno impegnati, a seconda delle necessità, per lo sgombero della neve dalle strade e servizio spargisale. È previsto inoltre l'impiego di operatori a mano che coadiuveranno le attività dei mezzi e di personale della EcoLan che sarà impegnato nella pulitura dei principali marciapiedi e delle zone pedonali, con priorità a quelli più utilizzati e potenzialmente pericolosi. Il Piano prevede una divisione del territorio comunale in due zone (centro e contrade) di 19 comparti, con relativa assegnazione degli stessi alle 16 ditte private che hanno dato la disponibilità ad operare per lo sgombero neve.

La dislocazione dei mezzi sul territorio verrà effettuata con priorità d’intervento sulle arterie stradali necessarie a collegare i principali presidi pubblici e di rilevanza sanitaria e sicurezza pubblica. Nello specifico: collegamento da/per casello autostrada A14; ospedale; cimitero; sedi ASL; guardia medica; Carabinieri; Commissariato di Polizia; Vigili del Fuoco; Casa Circondariale; Tribunale; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; comando Polizia Municipale; canile comunale; uffici postali; Agenzia delle Entrate; Terminal Bus/Stazione.

A seconda degli accumuli al suolo e della disponibilità, del sale potrà essere messo a disposizione della cittadinanza in piazza Plebiscito, gratuitamente ed esclusivamente per uso personale. Se l'evento di avverse condizioni meteo dovesse manifestarsi con il carattere della eccezionalità (neve al suolo superiore ai 40 cm e valutazione puntuale della funzione tecnica) sarà attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per la gestione dell'evento in ambito di Protezione Civile.