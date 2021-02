"Si può donare di più", 4 posti per il servizio civile all’AIDO

“Si può donare di più” è il titolo del progetto, all’interno del programma “Benessere per tutti e per tutte le età” presentato dal CSV Abruzzo e co-progettato con le associazioni Lega Italiana Fibrosi Cistica Abruzzo Onlus, e AIL L’Aquila ONLUS. Sono otto i posti disponibili per 12 mesi di servizio di cui 4 all’AIDO Lanciano, da più di 10 anni attivamente impegnata sul fronte del Servizio Civile.

Tante le attività nelle quali saranno coinvolti i volontari a seconda del progetto selezionato, ma tutte con un unico fine: sensibilizzare ed informare sulla donazione degli organi, donazione del sangue e sulla fibrosi cistica, sostenendo e accrescendo iniziative di educazione alla salute con progetti sia nelle scuole di ogni ordine e grado, sia attraverso attività rivolte a tutta la cittadinanza.

Per informazioni dettagliate sul progetto e sulle attività, è possibile consultare la scheda del progetto sul sito del CSV Abruzzo https://www.csvabruzzo.it/wp-content/uploads/2020/12/si_puo_donare_di_piu.pdf .

Per inoltrare la domanda sarà necessario essere cittadino italiano o di un altro stato dell’Unione europea, o di un Paese extra Unione Europea purchè dotato di un regolare permesso di soggiorno; avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni nel momento della presentazione della domanda; non avere condanne penali a carico; essere disoccupati; non aver già partecipato al Servizio Civile Universale.

Gli aspiranti volontari hanno tempo fino al 15 febbraio alle ore 14 per inviare la propria domanda, che deve essere compilata attraverso la piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it) della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, con accesso tramite SPID (www.agid.gov.it).