Tenta il suicidio, 71enne salvata da poliziotti e vigili del fuoco

Una donna anziana ha tentato di togliersi la via a Lanciano, ma poliziotti e vigili del fuoco sono riusciti a intervenire in tempo per salvarla.

"La segnalazione - si legge in una nota del Commissariato di Lanciano - è pervenuta da una amica della vittima, vicina di casa, alla quale quest'ultima aveva manifestato la propria volontà suicida a seguito di una discussione telefonica avuta con la figlia". La donna, di 71 anni, "non rispondeva alla porta". Per questo agenti e pompieri sono entrati da una finestra del primo piano.

"Una volta all'interno, la donna veniva individuata distesa nella vasca da bagno priva di conoscenza, probabilmente dopo aver ingerito alcuni medicinali", riferisce la polizia nel comunicato. "Alla vista del personale intervenuto, riprendeva le forze e urlava di lasciarla alle sue intenzioni". I sanitari del 118 l'hanno portata all'ospedale Renzetti per le cure necessarie. "Il grave gesto - si legge nel resoconto del Commissariato - per quanto si è accertato, è stato dettato da un momento di profondo sconforto e disagio in cui l'anziana donna versa poiché vive sola e lontana dagli affetti familiari. La prontezza operativa e le capacità professionali degli operatori hanno evitato che l'evento giungesse ad un epilogo più grave".