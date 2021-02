Secondo weekend di screening di massa, Pupillo: "Ãˆ importante partecipare"

Lanciano è pronta al secondo weekend di screening di massa per Covid-19, domani e dopodomani, sabato 6 e domenica 7 febbraio con le stesse modalità del fine settimana scorso [LEGGI QUI]. Nei primi due giorni, i test effettuati sono stati 4402, 4374 negativi, 21 positivi, 2 annullati e 5 dubbi e si spera che in questo secondo weekend i numeri della partecipazione possano salire ancora [LEGGI QUI].

“I numeri del contagio a Lanciano restano alti. Attualmente i positivi sono 192, 475 i guariti, 29 i decessi e 211 le quarantene. - comunica il sindaco Mario Pupillo - Per questo è importante aderire al secondo weekend di screening per tracciare quanti più cittadini possibili. Partecipare è un gesto di responsabilità per se stessi e soprattutto per gli altri”.