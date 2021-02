Polo Museale, laboratori e visite guidate si spostano online

Tra i settori più colpiti dalla pandemia, c’è senza dubbio quello legato alla cultura, comparto in sofferenza da ormai un anno. C’è chi però, nonostante la crisi, ha deciso di rimboccarsi le maniche e provare a creare un nuovo modo di fare cultura, soprattutto con i più piccoli, 2.0.

Ed è così che il Polo Museale Santo Spirito di Lanciano, costretto alla chiusura non solo dalle norme anti covid, ma anche dalla presenza di due classi di scuola media, trasferite dall’istituto Don Milani per carenza di spazio, ha spostato online laboratori e visite guidate per le scuole.