Screening di massa, 4402 i tamponi effettuati

Sono 4402 i tamponi antigienici rapidi effettuati nel primo weekend di screening di massa Covid19 a Lanciano. Di questi, 4374 sono negativi, 21 positivi, 2 annullati e 5 dubbi.

Al netto di un problema informatico risolto in tarda mattinata domenica, le operazioni di screening sono andate avanti con grande fluidità e senza attese per la cittadinanza.

Nel dettaglio, a Lancianofiera, sono stati effettuati 1.510 tamponi, 4 i positivi; al Palazzetto dello sport 1.325 tamponi, di cui 5 positivi, 4 dubbi e 2 annullati; al Palamasciangelo i tamponi effettuati sono stati 946, 11 i positivi e 1 dubbio; al Foyer Fenaroli, punto jolly, infine, 621 tamponi con un solo positivo.

"Questo è stato possibile solo ed esclusivamente grazie ai tanti volontari sanitari e amministrativi che gratuitamente hanno speso i loro giorni di riposo per dare alla comunità un servizio di grande importanza sanitaria e civica. - afferma il sindaco Mario Pupillo, impegnato anche lui, come medico volontario al Foyer Fenaroli - Sabato e domenica 6 e 7 febbraio, negli stessi punti e con gli stessi orari, replichiamo: bisogna aumentare la partecipazione e aiutare i nostri amici e familiari e conoscenti che questo tampone non si va a fare solo per sé stessi, ma per la comunità. È importante partecipare per la comunità, prima che per sé stessi”.

Per quanto riguarda il problema degli esiti non comunicati, il sindaco Mario Pupillo rassicura la cittadinanza. “È importante ribadire che in caso di mancata comunicato via sms/mail, l’esito del tampone è da intendersi negativo. In caso di positività, - chiarisce Pupillo - è bene ricordare che il cittadino viene contattato telefonicamente e prontamente dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, entro massimo 3 ore dalla somministrazione del tampone”.