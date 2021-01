Primo giorno di screening di massa a Lanciano, buona l’affluenza

Al via lo screening di massa Covid19, stamattina, a Lanciano, tramite tampone antigenico. Il test, volontario e gratuito, si ripeterà anche nella giornata di domani e durante il prossimo weekend.

È possibile effettuare i test in quattro punti individuati dal Centro Operativo Comunale [LEGGI QUI], in ciascuno dei quali ci sono più linee di attività di somministrazione del test che sono composte da personale dedicato all'accoglienza e all'informazione (oltre che alla misurazione della temperatura corporea), un operatore sanitario per il prelievo del campione, uno o due assistenti per processare il tampone, un amministrativo per la registrazione degli esiti. In ogni sede operativa è presente almeno un medico: tutte queste figure sono volontari che prestano il loro servizio gratuitamente.

Tra i volontari anche il sindaco Mario Pupillo, nella postazione Jolly del Foyer del teatro Fenaroli. "Stiamo avendo una buona affluenza e speriamo di averne ancora di più. - ha detto il sindaco - Partecipare è un importante segno di civiltà e senso civico, soprattutto in un territorio come il nostro, duramente colpito dal Covid".