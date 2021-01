Screening di massa, modifiche alla viabilità in accesso al Foyer del Fenaroli

In occasione dello screening di massa Covid19 di Lanciano in programma sabato 30 e domenica 31 gennaio, sabato 6 e domenica 7 febbraio [LEGGI QUI], sarà istituito il divieto di transito su via Sotto la Torre, il divieto di accesso su via dei Bastioni da via per Frisa e il senso unico di marcia su via dei Bastioni in direzione via per Frisa.

A comunicarlo è l’assessore alla Mobilità, Patrizia Bomba e l’ordinanza è stata emessa per consentire l'accesso in sicurezza dei cittadini che affluiranno al punto di somministrazione del tampone rapido antigene nel Foyer "Alfredo Cohen" del Teatro Fenaroli.