A Lanciano test rapidi per 14mila cittadini, 100 volontari impegnati nelle operazioni

È stato presentato stamattina a Lanciano lo screening di massa per l'individuazione dei positivi asintomatici al Covid-19 disposto dalla Asl Lanciano Vasto Chieti. La campagna si terrà nei prossimi due fine-settimana: 30-31 gennaio e 6-7 febbraio dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30.

Come spiegato dal sindaco Mario Pupillo, dal direttore generale Asl Thomas Schael e dalla direttrice del distretto sanitario Manola Rosato, sono previste quattro postazioni per 12 linee complessive di attività, circa 100 volontari e test a disposizione per 14mila persone. Le strutture sono state individuatte dal Centro Operativo Comunale: Lancianofiera padiglione 1 (sezioni 1-2-4-5-6-21-22-23-24-25-26-27-28-30-31-41-42-44), Palazzetto dello sport (sezioni 8-9-10-11-12-13-14-19-20-32-38-39-40-43), Palamasciangelo (sez. 3-4-15-16-17-18-29-33-35-36-37) e foyer del Teatro comunale "Alfredo Cohen".

Come accaduto di rencente a San Salvo, chi si sottoporrà al test rapido, gratuito, riceverà un messaggio con l'esito dello stesso. Per partecipare è sufficiente recarsi nelle postazioni indicate rispettando le norme anti-Covid (mascherina e distanziamento) con un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e il modulo del consenso compilato (è possibile scaricarlo qui: www.bit.ly/modulotest. In alternativa è possibile richiederlo in Comune e agli addetti pre-filtraggio che saranno presenti nelle postazioni).

NUMERI UTILI - Per avere maggiori informazioni sullo screening dal punto di vista sanitario è possibile contattare il COC comunale al numero 3669393880; per informazioni di carattere tecnico-logistico al numero 3669393861.