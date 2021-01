"Casa Fofò" a Londra, con Adolfo De Cecco la stella Michelin parla lancianese

Passione, impegno e intraprendenza. Sono gli ingredienti alla base del successo di Adolfo De Cecco, chef del ristorante Casa Fofò a Londra, che ha conquistato la prima stella Michelin. Questa mattina De Cecco è stato ricevuto in Municipio a Lanciano, dove il sindaco Mario Pupillo e il presidente del consiglio comunale, Leo Marongiu, gli hanno consegnato un attestato per esprimere la soddisfazione di tutta la comunità per questo suo importante traguardo.

Al termine dell'incontro, De Cecco ha parlato del suo ristorante a Londra, aperto nel 2019 e dedicato al nonno Fofò che gli ha trasmesso la passione per la cucina. Uno stile innovativo che ha conquistato la giuria della prestigiosa guida internazionale che ha riconosciuto i meriti del giovane staff del ristorante londinese premiandolo con la Stella. Un traguardo da celebrare e da cui ripartire con rinnovato entusiasmo, in tempi difficili per il mondo della ristorazione, con speranza per il futuro.