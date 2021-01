"Intitoliamo una via a Ezio Angelucci", la proposta dei tifosi rossoneri

È firmata da due tifose rossonere la richiesta inviata al Comune di Lanciano per intitolare una via o una piazza della città ad Ezio Angelucci, presidente del Lanciano calcio, scomparto il 5 novembre del 2003.

Le due tifose, Celeste Ciarelli e Assunta Di Florio, nell’avanzare la proposta al servizio anagrafe, stato civile e toponomastica, hanno ricordato la carriera legata al Lanciano calcio di Angelucci.

“Ha saputo valorizzare la nostra città - scrivono - attraverso la squadra di calcio che, sotto la sua guida, è passata dal campionato interregionale a quello di C1, sfiorando la promozione in serie B con i playoff disputati con il Taranto. È indubbio che la stima e l’affetto dei lancianesi, tifosi e non, per Ezio Angelucci siano rimasti immutati, se non accresciuti, in tutti questi anni”.

Nella lettera sono ripercorse tutte le tappe dell’ascesa del Lanciano che, nel 2000-2001, dopo circa mezzo secolo, è tornato nella terza serie nazionale, dopo due anni prima della morte di Angelucci. E oggi, a distanza di quasi 18 anni, c’è una parte della città che chiede di poterlo ricordare anche intitolandogli una strada, come si fa con i più grandi personaggi.