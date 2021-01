Covid, curve epidemiologiche in discesa nella residenza Santiago e nel carcere

Curve epidemiologiche in discesa sia alla residenza protetta per anziani Santiago [LEGGI QUI] che nella Casa circondariale di Lanciano.

Se nella struttura per anziani, su 40 ospiti solo 10 sono ancora positivi, nel carcere sono 14 i detenuti che sono guariti virologicamente e che sono quindi risultati negativi al doppio tampone di controllo e questo fa ben sperare per lo spegnersi del focolaio.

Al momento ci sono 203 positivi in città, 460 guariti, 111 concittadini in quarantena e purtroppo 26 decessi relativi alla seconda ondata di covid19.

“Raccomando sempre la massima precauzione: - ricorda il sindaco Mario Pupillo - mascherina ovunque, sia all'aperto che al chiuso, igiene delle mani e distanziamento fisico. Per ora questo è il vaccino che tutti possiamo e dobbiamo assumere per rispettare la nostra e l'altrui libertà di non ammalarsi. Prossima settimana - conclude - vi informerò puntualmente sulle modalità dello screening di massa covid19 che andrà a testare una larga fetta della popolazione lancianese: grazie ai volontari che hanno aderito, invito ancora una volta, chi può e vuole, a dare il proprio contributo a questa giusta causa. Io stesso sarà volontario, insieme ad altri amministratori”.