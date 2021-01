Focolaio alla residenza Santiago: "La curva epidemiologica è in netta discesa"

“La curva epidemiologica è in netta discesa e ci sentiamo finalmente di rassicurare tutti sulla situazione attuale”. A dirlo è la direttrice sanitaria della residenza protetta per anziani Santiago di Lanciano, Laura Salemme, dopo il focolaio Covid che si è sviluppato nella struttura a fine dicembre 2020.

“Attualmente lavoriamo con serenità ed il personale, potenziato durante l’emergenza, si occupa a 360 gradi della cura degli ospiti. - dice la dottoressa Salemme - Ad inizio emergenza gli ospiti erano 68 e positivi 41”. Oggi gli ospiti sono 40 (meno i 13 ricoverati, ndr) e i positivi solo 11, tutti comunque asintomatici.

“Ci sono stati dei decessi, 10, - commenta ancora la direttrice sanitaria - non possiamo negarlo. Però la curva dei decessi non è così lontana da quella che stagionalmente si aveva in questo periodo dell’anno. Sono due però le belle notizie che voglio darvi: - conclude la Salemme - tutto il personale oggi riceverà il vaccino, per cui potremo operare in totale sicurezza e sono 19 gli ospiti che si sono negativizzati tra cui uno di 106 anni. Ed è sicuramente qualcosa che fa ben sperare”.