Farmaci scaduti in viale Cappuccini, la denuncia dei residenti

Farmaci scaduti accatastati sul contenitore a loro dedicati in viale Cappuccini alla mercé di tutti senza alcun controllo da molto tempo. È la denuncia di alcuni residenti della zona che si dicono stanchi di una “situazione scandalosa” che si ripete periodicamente.

“Non è la prima volta che questo disservizio si verifica e nonostante le continue segnalazioni la situazione si ripete, non solo in questo punto della città, ma anche in altre zone. - scrivono dei cittadini a Zonalocale - Il contenitore da settimane, probabilmente mesi, non viene svuotato con il degrado che è sotto gli occhi di tutti”.

I farmaci sono ovunque; sul marciapiede, sugli altri contenitori, ai bordi della strada. Medicinali di ogni genere sono lì, a disposizione di tutti, anche di tutti quei ragazzi che transitano ogni giorno da quelle parti per andare alle scuole che sono proprio lì accanto, oltre agli animali che incautamente potrebbero ingerirli.

“È possibile che nessuno intervenga? - si chiedono i cittadini - È possibile che gli stessi operatori che ogni giorno effettuano il servizio di raccolta su quella strada non prendano provvedimenti e segnalino all'Azienda l'urgenza di svuotare il contenitore?”.