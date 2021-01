Liberasceltaperunobiettivocomune pronta a scendere in campo con un proprio candidato sindaco

Sono pronti a scendere in campo alle prossime elezioni amministrative con più liste civiche e con un proprio candidati sindaco, i componenti dell’associazione Liberasceltaperunobiettivocomune, costituita nel luglio scorso, con a capo Luciana Di Castelnuovo.

“Siamo un gruppo di imprenditori, professionisti, dipendenti statali, artigiani con esperienze in vari settori, siamo cittadini perbene e ci accomunano una visione etica della politica che non deve essere basata su personalismi e l’amore per la nostra città. dichiara la presidente dell’associazione - Ognuno di noi ha una sua storia, ma ci siamo ritrovati con un obiettivo comune, nel civismo inteso nel senso più puro del termine, mettendo al centro il cittadino ed il suo benessere. La nostra collocazione politica è nel centro-destra e come lista civica ci apriamo al dialogo con i partiti”.

L’Associazione, che oggi vanta tantissimi iscritti, lavora quotidianamente, impegnandosi in attività relative al sociale ed in percorsi di ascolto e condivisione di idee e proposte per la città.

“Liberasceltaperunobiettivocomune dunque è pronta ad affrontare una battaglia sicuramente dura, ma con la consapevolezza - sottolinea la Di Castelnuovo - di poter riuscire a riprenderci la città”.