Covid, altri tre decessi nella residenza per anziani Santiago

I decessi a causa del Covid, relativi alla seconda ondata, a Lanciano salgono a 26. Il numero è in aumento a causa dei decessi di tre anziane ospiti della residenza Santiago, di 90, 85 e 96 anni. Erano tutte risultate positive al Covid nel focolaio che si è sviluppato nella struttura a fine dicembre.

“È sufficiente mettersi nei panni di un medico, di un infermiere, di un operatore sanitario che lavori in ospedale come in una residenza per anziani o semplicemente nei panni di chi in questo momento deve fare i conti con il covid - afferma il sindaco Mario Pupillo - per comprendere come sia necessario alzare il livello di attenzione e osservare scrupolosamente le norme di precauzione utili a limitare il contagio, in attesa che il vaccino arrivi alla gran parte della popolazione e per arginare la contagiosità della variante inglese che sembra essere molto più elevata: mascherine, distanziamento, igiene delle mani”.

Ad oggi a Lanciano ci sono 216 positivi, mentre sono 437 guariti e circa 70 i cittadini in quarantena.