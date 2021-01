Ancora una proroga per la sospensione della ztl

Ancora una proroga per la sospensione della Zona a traffico limitato nei quartieri storici di Borgo e Lancianovecchia per facilitare l’attività di asporto e consegna a domicilio dei servizi di ristorazione.

A seguito del nuovo DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte e del ritorno dell’Abruzzo di nuovo in zona arancione, con la chiusura di bar e ristoranti, l’assessore a Mobilità e Commercio, Patrizia Bomba, ha di prorogare ancora la sospensione della Ztl fino alle ore 7 di lunedì 1° febbraio 2021 per andare alle attività di ristorazione presenti nel centro storico e che potranno svolgere la loro attività solo con consegne a domicilio o d’asporto, nel rispetto della normativa in vigore in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da covid19.