Focolaio Covid a Villa Paola, "La situazione è sotto controllo"

È sotto controllo la situazione nella casa famiglia per anziani Villa Paola di Treglio, dopo il focolaio Covid scoppiato due settimane fa con 17 ospiti e 7 unità di personale positivi.

La situazione è stata monitorata continuamente dall'Istituzione comunale e dalla Asl Lanciano Vasto Chieti cheha immediatamente attivato l'USCA (Unità speciali di continuità assistenziale) per la cura a domicilio dei pazienti affetti da Covid-19 che non hanno bisogno di essere ricoverati in ospedale), che ha visitato più volte sia tutti gli ospiti che il personale presente in struttura.

Lo stato di salute di tutti risulta buono, nonché in costante miglioramento per i casi con sintomatologia più manifesta. “Mi sento di rassicurare sia la cittadinanza tutta - afferma il sindaco di Treglio, Massimiliano Beghella - sia i famigliari dei positivi coinvolti”.