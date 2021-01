Covid, altri due decessi alla residenza per anziani Santiago

220 sono gli attualmente positivi al Covid a Lanciano, 426 i guariti e circa 70 i cittadini in quarantena. I decessi relativi alla seconda ondata salgono purtroppo a 23, dopo la morte di due ospiti della residenza per anziani Santiago, di 96 e 89 anni, risultati positivi al virus nel focolaio che si è sviluppato nella struttura.

“Nei prossimi giorni ed entro fine gennaio procederemo con uno screening di massa della Asl Lanciano Vasto Chieti - dice il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo - cui daremo la massima collaborazione come nel caso del drive-in. Abbiamo avuto un incontro con il Prefetto di Chieti proprio per predisporre una logistica e un'organizzazione utile a favorire la più larga partecipazione della cittadinanza. Come è evidente - conclude Pupillo - è necessario alzare il livello di attenzione e osservare scrupolosamente le norme di precauzione utili a limitare il contagio: mascherine, distanziamento, igiene delle mani”.