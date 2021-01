Mobilità, la ztl resta sospesa fino a lunedì 18 gennaio

È stata ulteriormente prorogata fino al 18 gennaio prossimo la sospensione della ztl nei quartieri storici di Lanciano.

Con la permanenza delle regioni d'Italia suddivise per colori per scongiurare la diffusione del Covid19 e con le conseguenti limitazioni alle attività commerciali, l’amministrazione di Lanciano, nella persona dell’assessore a Mobilità e Commercio, Patrizia Bomba, ha voluto prorogare la sospensione della ztl nei quartieri Borgo e Lancianovecchia per andare incontro a quelle attività legate alla ristorazione obbligate alla chiusura alle ore 18, con la sola possibilità, per la serata, di effettuare consegne d’asporto o a domicilio.

Le zone a traffico limitato nei quartieri storici della città non saranno quindi attive fino alle ore 7 di lunedì 18 gennaio.