Ãˆ lancianese il nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo

È Concezio Memmo, lancianese doc, il nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo.

“È un’elezione che conferisce a Lanciano e a tutto il territorio frentano lustro e prestigio”, commenta l’assessore regionale della Lega Nicola Campitelli.

L’assemblea elettiva del comitato regionale, che si è svolta on line a causa delle restrizioni dovute al Covid, ha portato all’elezione del presidente Memmo, figura di riferimento per lo sport e l’imprenditoria locale. Oltre ad essere stato vicepresidente vicario del comitato regionale Abruzzo, in passato Memmo ha ricoperto anche la carica di presidente della Spal Lanciano.

“Colgo l’occasione – conclude Campitelli – per augurare al presidente Memmo buon lavoro, certo dei risultati che riuscirà ad ottenere con la sua squadra, in virtù della professionalità dimostrata negli anni all’interno della Federazione”.