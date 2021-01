Lanciano, nuovo "look" per 13 strade comunali

Tredici strade pronte a rifarsi il "look" con interventi da oltre 500mila euro. Ad annunciarlo è l'assessore ai Lavori pubblici di Lanciano, Giacinto Verna, che, nel dettaglio, elenca gli interventi: strada comunale Lanciano-Poggiofiorito a Costa di Chieti, strada comunale Casino Napolitano, strada comunale Sabbioni, via per Frisa, strada comunale San Giacomo di Villa Martelli, via Belvedere, via Ovidio, area fiera Iconicella, strada comunale Morge direzione Follani, strada comunale Tratturo di c.da Serre, strada comunale San Nicolino Marcianese alta, strada comunale Fontanelle Bassa, strada comunale Santa Margherita di c.da Villa Pasquini.

Il Piano redatto dall'ufficio tecnico comunale – dall'architetto Alessandro Sciarretta e dal geometra Alessandro Spoltore –prevede interventi di riasfaltatura per tutte le strade menzionate, mentre per quelle San Nicolino e Fontanelle Bassa ci sarà anche il consolidamento; per la precisione, gli interventi ammontano a 507.124 euro.

Prima di Natale, la Cuc (Centrale unica di committenza) ha avviato la procedura negoziata – rivolta a dieci operatori economici individuati con sorteggio a seguito di indagine di mercato – per l’affidamento dell’appalto dei lavori. La gara sarà aggiudicata sulla base del minor prezzo offerto. La scadenza per presentare le offerte è fissata al 14 gennaio, mentre il 18 gennaio ci sarà l’apertura delle buste.

"Tempo permettendo – spiega Verna – a partire dai prossimi giorni saranno completati i lavori del piano asfalti dell’anno appena concluso, finanziati con 728mila euro. Devono ancora essere asfaltate la zona alta dei Cappuccini, dallo stadio Biondi a salire, via Del Mancino, via Milano e la strada comunale San Grifonio, a Follani. I nuovi interventi partiranno entro la prossima primavera/estate. Finora l’attenzione è stata sempre dosata tra centro e contrade, ma questa volta proviamo a dare maggiori risposte alle zone periferiche della città. Con oltre 300 chilometri di rete stradale comunale, è difficile arrivare sempre dove occorre. Per questo motivo nel prossimo bilancio saranno inseriti ulteriori fondi per il ripristino delle condizioni ottimali delle strade cittadine, che lasceremo come impegno alla prossima amministrazione comunale".