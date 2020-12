Botti di Capodanno illegali, a Castel Frentano controlli a tappeto

A poche ore dal Capodanno, si infittiscono i controlli preventivi su tutto il territorio comunale di Castel Frentano ed irrompe lo slogan “Non posso impedirtelo ma tu in ogni caso, mettici il cuore”.

Sul canale YouTube della Polizia di Stato, sono stati diffusi i consigli di un artificiere su come identificare i botti a norma. Un video tutorial molto breve e molto semplice che l’Amministrazione comunale invita a guardare con attenzione.

In queste ore, l’apparato statale è in prima linea, dal Prefetto di Chieti, Armando Forgione che tramite le Forze di Polizia dello Stato, già da giorni ha fatto percepire la propria vicinanza alla nostra comunità, il proprio interessamento alla lotta della vendita illegali dei botti.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale, come tutti gli anni, ha dato chiare indicazioni al comandante del corpo intercomunale di Polizia Locale, capitano Michelino Verrati, ovvero tolleranza zero nei confronti di eventuali venditori abusivi di materiale pirotecnico incrementando le attività di prevenzione in materia di Polizia Commerciale.

In aggiunta alle attività operative di controllo del territorio, sfruttando i canali di comunicazione istituzionali quali Telegram, Facebook e il sito internet, l’Amministrazione di Castel Frentano ha inteso lanciare un messaggio forte e chiaro a tutela dei tanti amici animali, prime vittime indifese ed inconsapevoli dei botti di capodanno.

A chi però non volesse rinunciare a questa consuetudine, si lancia un appello affinché non si acquistino fuochi d’artificio illegali da persone che non sono autorizzate e non sono preparate adeguatamente alla produzione di questi pericolosi artifici, come quello che è protagonista quest’anno sul mercato clandestino, la bomba Covid, erede dei famigerati ‘botti’ ‘il pallone di Maradona’, ‘Bin Laden’ e “Quota 100”, bensì di rivolgersi esclusivamente nei punti vendita autorizzati. La bomba Covid, un petardo pericoloso, più di quelli che negli anni lo hanno preceduto, costa dai 20 ai 50 euro e rischia di provocare danni seri, addirittura uccidere. Se il mercato nero dei fuochi d’artificio è all’opera, significa che una parte degli italiani, pur stando a casa, ha deciso di dare il benvenuto al 2021 a suon di botti.

Ma attenzione, non potendo usare liberamente piazze o spazi all’aperto adeguatamente vasti a causa delle restrizioni anti-contagio, il rischio aumenta rispetto al passato. La bomba Covid può contenere fino a 800 grammi di sostanza esplosiva, si tratta di un prodotto illegale, che si sta diffondendo sul mercato parallelo dei fuochi d'artificio per Capodanno.

“Tuttavia, - affermano il sindaco Gabriele D’Angelo ed il suo vice, Mario Verratti - corre l’obbligo morale di ricordare come in questo momento storico il nostro sistema sanitario nazionale sia già messo a dura prova dalla pandemia tuttora in atto, quindi, proprio per questa ragione abbiamo il dovere morale a non ricorrere alle cure degli ospedali per danni che avremmo potuto tranquillamente evitare”.