"Regalo sospeso", 11 negozi della città in cui far felici i più piccoli meno fortunati

Un regalo per i bambini meno fortunati da lasciare direttamente nei negozi della città. Anche, o forse soprattutto, quest’anno, l’associazione Emeis, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Lanciano, propone l’iniziativa del “Regalo sospeso” per dare un momento di gioia e spensieratezza a chi, di solito, non ne ha.

Sono 11 i negozi di Lanciano che hanno aderito all’iniziativa ed in cui basta comprare un regalino, di qualunque cifra, per fare felice un bambino della città. Dall’abbigliamento, ai libri, ai giochi, senza dimenticare un taglio di capelli per i più piccoli. È così che si può regalare un sorriso per l’Epifania a tante famiglie e tanti bimbi.

Per conoscere tutti i negozi in cui poter lasciare il proprio regalo sospeso, basta andare sulla pagina Facebook dell’associazione Emeis. Sarà poi l’assessorato diretto da Dora Bendotti a donare i regali ai bambini della città che ne hanno più bisogno.