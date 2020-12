Spaccio nel centro storico, dominicano agli arresti domiciliari

È stato trovato in possesso, nella sua abitazione, di 80 grammi di marijuana, mezzo grammo di hashish 7.30 grammi di cocaina e posto agli arresti domiciliari, dopo la perquisizione in casa.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Lanciano, appostati nel centro storico della città frentana, in corso Umberto I, hanno sentito l’odore di erba proveniente da un appartamento e, fermando due donne che erano interessate all’abitazione sotto controllo, sono riusciti ad individuare specificatamente la provenienza della sostanza stupefacente e sono scattate le perquisizioni.

Dentro l’abitazione è stato individuato G.B.A.C., dominicano, mentre tentava di nascondere un involucro risultato contenere cocaina, marijuana e hashish. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire ulteriori sostanze stupefacenti nascoste in parte dietro i termosifoni accesi e in parte dentro altre stanze dell’appartamento. È stato altresì rinvenuto un bilancino di precisione e materiale plastico per il confezionamento.

In totale sono stati sequestrati 80 grammi di marijuana, mezzo grammo di hashish e 7.30 grammi di cocaina, il tutto suddiviso in dosi e pronto per essere spacciato sulla piazza frentana. Il test di orientamento compiuto dalla Polizia Scientifica del Commissariato ha confermato la tipologia e peso delle sostanze. Il dominicano è stato quindi arrestato e il P.M. ha disposto gli arresti domiciliari.

Nella circostanza è stata denunciata altresì per detenzione ai fini di spaccio di marijuana sua sorella, M.D.O.S.G.C. Il P.M. di turno ha disposto gli arresti domiciliari.