Una nuova caldaia per la scuola media Umberto I

Durante la chiusura della scuola per le vacanze natalizie verrà rifatto l'impianto di riscaldamento della scuola Umberto I. L'attuale centrale termica dell'istituto di viale Cappuccini comprende nove caldaie, di cui sette, come constatato in seguito a ripetute prove di accensione e messa in esercizio, non sono più funzionanti. Era impraticabile la strada della riparazione delle caldaie non funzionanti, perché in quanto obsolete non sono reperibili pezzi di ricambio idonei, e il riscaldamento dell’istituto non può essere garantito dalle caldaie rimanenti.

“Il problema era ben conosciuto dall'amministrazione comunale - sottolinea il vicesindaco e assessore all'Istruzione Giacinto Verna - nelle ultime settimane siamo stati in stretto contatto con la dirigente scolastica, e siamo intervenuti più volte con i nostri tecnici per garantire il funzionamento dell'impianto esistente. Allo stesso tempo abbiamo lavorato per procedere al rinnovo completo dell'impianto con un investimento di 41mila euro - spiega l’assessore - nel momento in cui ci siamo resi conto che non c'erano alternative, ci siamo impegnati a ricavare i fondi per la nuova centrale termica con una delle variazioni fatte con l'ultimo assestamento di bilancio, in quanto questo investimento non era stato previsto per l'anno in corso”.

Il primo dicembre è stato affidato l'incarico di progettazione all'ingegner Gennaro Venditti, con la riconsegna del progetto esecutivo il 7 dicembre.

“I lavori, in via di affidamento, inizieranno quindi dopo la sospensione delle lezioni - assicura Verna - per gli interventi infatti sono necessari diversi giorni, e non era pensabile lasciare alunni e personale dell'istituto senza riscaldamento alle soglie della stagione invernale. L'opera dovrà terminare da contratto entro il 7 gennaio - conclude l’assessore - o comunque prima della ripresa delle attività scolastiche”.