Buoni alimentari, 138mila euro per 442 famiglie

È stato pubblicato l'avviso per la consegna dei buoni alimentari ai 442 beneficiari su 447 che ne hanno fatto richiesta, per un totale di 138mila euro. Il buono spesa per generi di prima necessità sarà consegnato secondo la lettera iniziale del cognome del richiedente presso i due sportelli del Segretariato Sociale, nel rispetto della normativa anticontagio.

Dalla lettera A alla F - lunedì 21 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30; dalla lettera G alla N - martedì 22 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30; dalla lettera O alla Z - martedì 22 dicembre, dalle 15 alle 17, negli uffici del Segretariato Sociale in via dei Frentani 27.

"Come promesso, consegneremo tutti i buoni prima di Natale. - afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Dora Bendotti - L’ufficio ha lavorato alacremente e con grande passione per verificare le 490 domande arrivate e dare una risposta tempestiva ai tanti bisogni espressi. Ringrazio infinitamente il personale delle Politiche Sociali per non aver assolto in maniera fredda e burocratica il compito di distribuire i fondi che il Governo ha messo a disposizione del Comune di Lanciano, ma valutando il bisogno del cittadino nell'interezza della situazione familiare: insomma, - conclude - un lavoro prezioso che consentirà a tante famiglie lancianesi di passare, ci auguriamo, un Natale meno difficile”.