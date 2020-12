Perdita di gas nei pressi delle Torri Montanare, modificata la viabilità a Civitanova

Perdita di gas nei pressi dell'intersezione tra via Spaventa e via Paul Harris. A seguito di diverse segnalazioni, la società 2iReteGas è intervenuta nell'immediato per i lavori di individuazione della perdita e la riparazione del guasto.

Questa mattina il dirigente del settore Programmazione Urbanistica-Mobilità e Traffico, Andrea De Simone, ha emesso un'ordinanza per consentire la viabilità alternativa in ingresso e uscita dal quartiere Civitanova, da oggi 17 dicembre fino al 20 dicembre.

L'ordinanza ha interdetto il traffico in via Paul Harris e zone limitrofe per consentire i lavori di ripristino della rete. Ha inoltre istituito il senso unico con ingresso consentito da via Finamore e uscita su via Garibaldi e istituito l'obbligo di svolta a destra su via dei Funai per chi proviene dalla rotonda di viale Cappuccini.