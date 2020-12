Ater, affitti agevolati per locali commerciali in centro città

“Valore Commercio” è il nome della nuova iniziativa promossa dall’Ater di Lanciano per sostenere le attività commerciali riducendo del 20 per cento il costo dei canoni delle attività commerciali che insistono nel cuore della città di Lanciano.

Gli interventi riguarderanno i locali, di proprietà dell’Ater, ubicati in piazza Unità d’Italia, viale della Rimembranza, via Isonzo, via Montegrappa e via Vittorio Veneto.

“Con questa operazione – spiega il presidente dell’Ater Lanciano, Fausto Memmo – vogliamo sostenere lo sviluppo del commercio locale e valorizzare al contempo gli immobili di proprietà dell’Ater affinché dopo questo grave periodo, dovuto anche alla pandemia, il centro della città possa ripartire anche con un nuovo slancio ed un supporto concreto per le attività commerciali”.

Dopo l’Avviso del progetto “Valore Quartieri” che ha consentito di accedere ad uno sconto dell’80 per cento per i primi tre anni e del 50 per cento per gli anni successivi per i locali commerciali del quartiere Santa Rita, che da anni non venivano affittati, l’Ater avvia quindi una nuova iniziativa che, come spiega il presidente Memmo “parte da Lanciano ma che riguarda l’intero territorio di competenza dell’Azienda territoriale di edilizia residenziale, infatti - continua il presidente - abbiamo dato mandato agli uffici di procedere ad un monitoraggio di tutti i locali commerciali di proprietà dell’Ater ed in particolar modo dei locali nelle città di Vasto e San Salvo al fine di poter valorizzare in maniera adeguata tutto il nostro patrimonio”.