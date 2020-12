Nuovo presidente per l’ITS di Lanciano

Il Consiglio di Indirizzo dell’ITS Sistema Meccanica di Lanciano, nella seduta dell’11 dicembre scorso, ha nominato nuovo come presidente della Fondazione l’ingegner Paolo Raschiatore, già consigliere di IAM (Innovazione Automotive e Metalmeccanica, soggetto gestore del Polo Innovazione Automotive).

La nomina del nuovo presidente, che è esercitata a titolo gratuito, va a consolidare lo stretto rapporto di ITS con il mondo delle aziende che è la vera forza della Fondazione.

“Accolgo con molto piacere questa carica che mi offre l’opportunità di lavorare per le nuove generazioni di tecnici offrendo la mia esperienza pluriennale in azienda in settori fortemente innovativi e tecnologici”. Raschiatore, amministratore di Vision Device s.r.l., è un esempio di imprenditoria tutta abruzzese e fortemente innovativa in linea con le nuove tecnologie abilitanti Industria 4.0.

Inoltre, il nuovo presidente e tutti i soci colgono l’occasione per salutare il presidente uscente Gilberto Candeloro, che tanto ha contribuito, durante la sua presidenza, alla crescita, al raggiungimento di buoni risultati ed all’alta qualità dell’ITS.

La Fondazione ITS Meccanica è un’eccellenza abruzzese che forma tecnici di alto profilo professionale nell’ambito della meccatronica messi al servizio delle numerose aziende della filiera automotive e meccanica della regione. In questo momento, nonostante la pandemia, sono 130 i giovani tecnici in formazione alcuni già dislocati nelle maggiori aziende del settore in Abruzzo.

Ultimo riconoscimento a livello nazionale è stato il conferimento del Premio Nazionale di Eccellenza Duale 2020 [LEGGI QUI] della Camera di Commercio Italo-Germanica AHK insieme alla grande azienda SEVEL S.p.A., per il progetto formativo “manutentori 4.0” che vede la realizzazione ogni anno di un corso ITS dedicato alla formazione di queste importanti figure professionali.

La Fondazione di Partecipazione Istituto Tecnico Superiore “Nuove tecnologie per il made in Italy Sistema meccanica”, riconosciuta dal MIUR e dalla Regione Abruzzo, è stata istituita a luglio 2010 ed è una partnership consolidata tra: IIS “Da Vinci – De Giorgio” – Lanciano, IIS “U. Pomilio” - Chieti, IIS “E. Mattei” - Vasto, IAM scarl, Università de L’Aquila, Provincia di Chieti, Comune di Lanciano, CCIAA di Chieti, CNOS-FAP Abruzzo, SIA Servizi, Soc. Cons. Sangro-Aventino a r.l., Consorzio Universitario Lanciano, ADECCO Italia Spa.