Covid, guariti 58 ospiti dell’istituto Antoniano

Sono finalmente guariti 58 ospiti dell’istituto Antoniano di Lanciano che, insieme ad altri 12 cittadini non più positivi al covid, fanno salire a 281 il numero dei guariti e scendere a 108 quello dei positivi al virus.

“La guarigione virologica dei nonni e delle nonne dell'Istituto Antoniano, in questo ultimo mese assistiti con grande dedizione dagli operatori e della operatrici socio sanitarie e dallo staff medico coordinato dal direttore Evandro Tascione, è una notizia che ci rincuora dopo oltre 40 giorni di fatica e purtroppo 12 decessi. - afferma il sindaco Mario Pupillo - Non dimenticheremo questo periodo così difficile per una delle comunità di assistenza agli anziani cui siamo più legati. Non possiamo dimenticare”.