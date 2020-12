Nicola Campitelli tra i due italiani eletti al “Bureau politico dell’Assembly of European Regions”

Eletto rappresentante per l’Italia al “Bureau politico dell’Assembly of European Regions”. È l’assessore all’Ambiente della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli, originario di Castel Frentano, eletto due anni fa in Regione tra le fila della Lega.

L’altro italiano eletto è Massimo Temussi, in rappresentanza della Regione Sardegna. Il Bureau rappresenta la voce politica dell’AER, e ha, fra i suoi compiti, la pianificazione di linee di indirizzo, la ricerca delle priorità e la scelta dei temi che l’organismo esamina nel corso dell’attività. La candidatura dell’assessore Campitelli è stata ratificata all’unanimità nel corso dell’ultima Assemblea Generale che si è svolta qualche giorno fa da remoto, in osservanza alle regole legate all’emergenza epidemiologica.

“È un riconoscimento importante per l’Abruzzo – ha detto l’assessore Campitelli – il mio impegno sarà di riconoscere il ruolo centrale e strategico delle regioni e degli enti locali nell’attuazione delle politiche UE e soprattutto rappresentare le esigenze locali del territorio condivise in seno all’Aer. Dare, cioè, - ha concluso Campitelli - un forte impulso alla tutela delle regioni”.