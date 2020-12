MD Auto, nel 2021, nuovi locali e nuovi spazi

Nel 2021 è pronta ad ingrandirsi con nuovi e più ampi locali e servizi la concessionaria MD Auto di Lanciano che, entro l’anno prossimo, inaugurerà la nuova sede in contrada Santa Calcagna, 32, sulla via che porta alla A14 da Lanciano.

“All’inizio avevamo una piccola sede a Santa Maria Imbaro, poi ci siamo spostati a Treglio e ora sentiamo la necessità di avere un padiglione più grande che possa soddisfare al meglio le nostre esigenze e soprattutto quelle dei clienti”. Ad affermarlo è l’amministratore Marco Arrizza che, insieme al capo officina Danilo Caravaggio, ha rilevato la storica concessionaria Amoroso Auto, trasformandola in MD, (Marco e Danilo, per l’appunto), restando rivenditore ufficiale per Peugeot e oggi anche Kia. Un’esperienza ventennale messa a disposizione dei clienti con offerte sempre vantaggiose come la possibilità di usufruire, per tutto il biennio 2020/2021, della rottamazione della propria vecchia auto, antecedente al 2010, anche senza incentivo statale.

“Il nostro personale è storico, più qualche innesto, a dimostrazione di quanto teniamo alla formazione dei nostri collaboratori per assicurare il miglior servizio, sempre, ai nostri clienti che poi, inevitabilmente, diventano anche amici. - afferma Marco Arrizza - E per questo, sebbene Peugeot resti il nostro marchio principale, vendiamo vetture anche di altri marchi per ampliare sempre più la nostra offerta”. Un’offerta ampliata anche dalla collaborazione con il marchio Olmedo che si occupa di mezzi per disabili di cui, negli anni, Md Auto, è diventato allo stesso tempo cliente e fornitore.

Un settore, quello delle auto, che nonostante il periodo storico che stiamo attraversando, richiede oggi più spazi per poter garantire una maggiore offerta, oggi con 150 vetture nuove e 250 usate che, nei nuovi padiglioni potranno stare “più comode” nei circa mille mq per esposizione al coperto, più altri mille nel piazzale antistante con un piano interrato delle stesse dimensione per garantire più sicurezza, all’occorrenza alle vetture stesse.

Attenti sì al mercato, ma anche all’ambiente. La nuova sede sarà infatti alimentata grazie a 45 kilowat di corrente che arriverà direttamente dai pannelli fotovoltaici posizionati sulla struttura. “Teniamo all’ambiente e ad essere sempre al passo coi tempi - conclude l’amministratore - e con questo sistema fotovoltaico miriamo ad essere, quindi, autonomi dal punto di vista energico e soprattutto sostenibili a livello ambientale”.