30 mila euro per il rifacimento della segnaletica orizzontale

Sono in corso in questi giorni, tempo permettendo, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale (attraversamenti pedonali, stalli di sosta) in oltre venti strade e zone della città. Si tratta di due interventi distinti, uno da circa 23mila euro e uno di poco inferiore ai 10mila euro, finalizzati a migliorare la sicurezza di pedoni ed automobilisti.

Le strade principali interessate dal primo intervento, che si realizzerà in questo mese di dicembre, sono: via Veneto, via Piave, via Salita della posta, via Battisti, corso Bandiera, via Romagnoli, via Zara, via Montegrappa, via Bocache, via Luigi de Crecchio, piazza San Bartolomeo ai Cappuccini, via Renzetti, via Dalmazia, via Filzi, via Fauro, via Fiume, le zone di Marcianese e Olmo di Riccio/Santa Giusta.

A seguire, dopo le festività, partirà il secondo progetto da 9.270 euro, che riguarderà la segnaletica alla rotonda di via Tinari e relative rampe dove saranno ridisegnati in particolare i segnali di precedenza, la strada comunale Colacioppo, via dei Tribunali, piazza D’Amico con il rifacimento della zebratura degli attraversamenti pedonali e degli stalli di sosta, via Del Torrione, via Bologna, via San Francesco d’Assisi e viale Cappuccini.

“Il programma degli interventi - precisa il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Giacinto Verna - è frutto sia delle priorità indicate dalla polizia municipale sia delle segnalazioni dei cittadini arrivate all’ufficio tecnico, e va nella direzione di migliorare la viabilità per la sicurezza di pedoni e automobilisti. Per fine anno contiamo di portare a termine la prima parte degli interventi e ad inizio del nuovo anno di far partire la seconda fase da circa 10mila euro, fondi che provengono dal piano asfalti 2019”.

E prosegue spedito anche il programma di interventi del piano asfalti 2020, finanziato per 778mila euro. I lavori di nuova asfaltatura hanno già riguardato via Brescia, via Napoli, via Duca degli Abruzzi, via Del Mare, strade comunali Piccola Sicilia e Fontanelle, parte di via Masciangelo a Santa Rita e la strada comunale Villa Andreoli. “Interventi, questi ultimi in particolare, che la città chiedeva da tempo - sottolinea l’assessore Verna - ad anno nuovo su via Villa Andreoli, collegamento per la Val di Sangro, interverrà anche la Provincia di Chieti con lavori di riasfaltatura in direzione di Sant’Onofrio e Serre. Nei prossimi giorni, invece, i lavori interesseranno altre due importanti strade, viale Cappuccini e, in centro città, via del Mancino”.